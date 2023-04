Galhardo, do Fortaleza, comemora gol em libras; saiba o que ele disse

Thiago Galhardo não começou a partida contra o Águia de Marabá como titular, mas a sua entrada no jogo durante o segundo tempo causou um enorme impacto no desfecho do confronto. Responsável por marcar dois gols, o atacante chamou a atenção também por uma nova comemoração utilizando sinais em libras, que é a língua para surdos.



A celebração aconteceu no primeiro tento marcado pelo atacante, aos 33 minutos da etapa final. No momento, Galhardo foi até as câmeras e fez sinais em libras que na tradução significa “Jesus te ama”. Na final do Campeonato Cearense, Calebe, autor do gol do título, estampou a mesma frase em uma camisa por baixo do uniforme.



Sobre o assunto Contra o Águia, Dudu e Ceballos conseguiram o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Fortaleza goleia Águia por 6 a 1 e encaminha classificação na Copa do Brasil

Fortaleza vence concorrência do Cruzeiro e renova com Tinga por mais três anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Galhardo, a comemoração com a língua de sinais para transmitir uma mensagem também costuma ser usada por outro jogador: Pedro, atacante do Flamengo. A celebração, inclusive, tornou-se marca registrada do atleta rubro-negro, que costuma, sempre ao balançar as redes, dizer em libras que “Jesus é o caminho, a verdade e a vida".



Veja o vídeo da comemoração de Thiago Galhardo:

Tags