Fortaleza divulga venda de ingressos e abre check-in para estreia na Série A contra o Inter

Tricolor do Pici encara o Internacional na primeira rodada do Brasileirão 2023 na Arena Castelão

Após goleada na Copa do Brasil, o Fortaleza se prepara para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da competição em 2023, o Tricolor do Pici recebe o Internacional na Arena Castelão, no próximo sábado, 15, às 18h30min. Para o confronto, o clube anunciou nesta quarta-feira, 12, a abertura do check-in para sócio-torcedores. A venda de ingressos inicia também nesta quarta, às 16 horas.



Os sócios poderão garantir lugar no estádio de maneira escalonada por horário, de acordo com a ordem de prioridade. Para Conselheiro e Proprietário o sistema abre às 8 horas. Os adeptos do Leão do Pici e Kids poderão reservar vagas a partir de 10 horas. Já os usuários do Leão de Aço, a partir de 12 horas, enquanto para Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera o sistema será aberto às 14 horas.



São sete opções de bilhetes para a torcida tricolor: R$ 30,00 (Inferior Sul), R$ 30,00 (Inferior Norte), R$ 50,00 (Superior Central), R$ 100,00 (Superior Sul), R$ 70,00 (Especial), R$ 240,00 (Premium) e R$ 100,00 (Bossa Nova). Os custos são referentes ao valor cheio, mas há meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.

Os torcedores do Internacional poderão adquirir os bilhetes pelo valor de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) para ocupar o setor Superior Norte do Gigante da Boa Vista. A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube.

Confira os valores dos ingressos:



Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)



Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Bossa Nova: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)



Setor Premium: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Onde adquirir



Torcida do Fortaleza: Site efolia e pontos físicos (Lojas Leão 1918)



Shoppings: Parangaba, Jóquei, Eusébio, RioMar Kennedy, RioMar Papicu, North Shopping, Maracanaú, Messejana, Via Sul e Iandê.



Lojas: Arena Leão Aldeota, Arena Leão Benfica, Tricolaço Aldeota, Tricolaço Bezerra, Tricolaço Centro, Leão Maracanaú.



