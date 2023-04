Fortaleza vence concorrência do Cruzeiro e renova com Tinga por mais três anos

Lateral-direito aceitou contraproposta do Tricolor, em meio à procura do Cruzeiro, e vai ficar no Pici até abril de 2026. Houve valorização salarial ao jogador

O Fortaleza anunciou, na noite desta terça-feira, 11, a renovação de contrato com o lateral-direito Tinga. O novo vínculo do camisa 2 vai até abril de 2026. Houve valorização salarial.

O defensor tinha contrato com o Tricolor até o fim desta temporada e havia recebido uma proposta do Cruzeiro. A diretoria leonina fez jogo duro para liberar o atleta e apresentou uma contraproposta. O técnico Juan Pablo Vojvoda também conversou com Tinga, relatando a importância dele para o clube.

A resposta foi rápida e Tinga aceitou a renovação de contrato por mais três anos. O mote do vídeo divulgado para a renovação foi “O Fortaleza não teria chegado até aqui sem você”, mostrando as cinco do pentacampeonato estadual e outros momentos marcantes do lateral com a camisa tricolor.

Apesar de não ter sido relacionado para a partida contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, Tinga apareceu no gramado do Castelão, nesta terça-feira, 11, e foi aplaudido pela torcida, enquanto os telões do estádio anunciavam a renovação.



Tinga tem 270 jogos pelo Fortaleza, marcou 20 gols e foi autor de 32 assistências até aqui. Participou da conquista de seis títulos estaduais e de duas Copas do Nordeste.

