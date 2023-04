Tinga recebe proposta do Cruzeiro e pode deixar Fortaleza após Estadual

Camisa 2 tem contrato com o Tricolor até o final da atual temporada e analisa possibilidade de se transferir para a Raposa após final do Campeonato Cearense

Ídolo do Fortaleza, o lateral-direito Tinga pode encerrar a passagem pelo Pici após a final do Campeonato Cearense, no próximo sábado, 8. O Esportes O POVO apurou que o Cruzeiro fez proposta pela aquisição do camisa 2, que tem contrato com o Tricolor até o final deste ano e analisa a possibilidade de se transferir para a Toca da Raposa.

O gaúcho de 29 anos é titular absoluto e capitão do Leão sob comando de Juan Pablo Vojvoda, que o utiliza tanto na lateral quanto na zaga. A oferta da Raposa é vista com bons olhos pelo jogador, que considera atrativa a chance de defender o clube administrado por Ronaldo Fenômeno. A equipe mineira, inclusive, está disposto a desembolsar uma quantia pela liberação de Tinga.

O Cruzeiro, agora comandado pelo português Pepa, conta com William e Wesley Gasolina como opções para a lateral direita. Tinga seria um nome mais experiente para o setor e com a polivalência como trunfo. O interesse do escrete celeste já havia sido revelado pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Com vínculo até dezembro, o Leão já estudava a extensão de contrato do ídolo, não deseja o fim da relação neste momento e aguarda uma definição do camisa 2. O clube do Pici não abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo, mas pretende realizar homenagens ao ídolo em caso de saída.

O tema é tratado com cautela às vésperas da grande decisão do Estadual, diante do Ceará, no próximo sábado, às 16 horas, no Castelão. Tinga é um dos dois jogadores do elenco do Fortaleza que podem ser de fato pentacampeões cearenses, tendo participado da conquista dos títulos em 2019, 2020, 2021 e 2022 — Romarinho é o outro.

Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram oito títulos conquistados pelo Tricolor: cinco Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021 e 2022), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).

