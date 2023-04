Com Cruzeiro "no limite", Fortaleza avança por renovação de Tinga até 2025

Ídolo tricolor fica satisfeito com condições do Leão do Pici para permanência por mais dois anos e meio. Após duas ofertas, Raposa diz que não ultrapassará teto financeiro

A movimentada negociação que envolve Fortaleza, Cruzeiro e Tinga parece caminhar para os capítulos finais, com a permanência do ídolo tricolor em solo cearense. A Raposa se vê "no limite" após duas propostas pela compra, enquanto o clube do Pici apresentou nova oferta de renovação que agradou ao jogador e avançou para um acordo, apurou o Esportes O POVO.

Antes da Raposa formalizar interesse no gaúcho de 29 anos, o Tricolor já tinha conversas para estender o contrato atual, que se encerra em dezembro. Agora, em meio à disputa no mercado da bola, o Leão realizou nova oferta para prorrogar o vínculo de Tinga, com valores maiores e duração até o final de 2025.

O lateral-direito e seu estafe ficaram satisfeito com a mobilização do Fortaleza pela permanência e consideram a possibilidade, embora também vejam com bons olhas uma transferência para a Toca da Raposa. Ainda não houve desfecho da situação, mas o cenário atual é de maior probabilidade para a continuidade no Pici.

O Esportes O POVO apurou que a oferta inicial do Cruzeiro era de R$ 4 milhões. O Fortaleza não ficou satisfeito com o valor para liberar um jogador titular e ídolo para um concorrente direto do Campeonato Brasileiro e fez contraproposta, pedindo valores maiores.

A Raposa, então, subiu as cifras e aceitaria deixar um percentual dos direitos econômicos do camisa 2 com o clube do Pici. Os cearenses não deram sinalização positiva para os novos termos, e os mineiros aguardam, com o discurso de não cometer irresponsabilidade financeira.

Além do presidente Marcelo Paz, que toca diretamente a negociação, Vojvoda entrou no circuito com o intuito de convencer Tinga a renovar com o Leão. O treinador argentino constantemente dá a braçadeira de capitão para o defensor, que soma 270 jogos disputados em duas passagens pelo clube.

A intenção de todas as partes envolvidas é que o caso tenha um desfecho muito em breve, já que a janela de transferências domésticas se encerra no próximo dia 20.

A carreira de Tinga

Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram nove títulos conquistados pelo Tricolor: seis Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).

Em 2015, quando defendia o Fortaleza, foi convocado pela seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Na ocasião, disputou quatro partidas e ganhou a medalha de bronze pelo terceiro lugar do Brasil no torneio.

