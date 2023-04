Vojvoda vê classificação encaminhada e elogia atuação do Fortaleza na Copa do Brasil

O Leão do Pici goleou o Águia de Marabá por 6 a 1 na noite desta terça-feira, 11, e largou com pé direito na disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição

O Fortaleza conquistou mais um importante resultado na temporada. Na noite desta terça-feira, 11, o Tricolor venceu o Águia de Marabá por 6 a 1 na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o confronto, em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi realista e assumiu que a classificação da equipe está “bem encaminhada”.

“Não está fechada, mas está bem encaminhada. Não podemos dar nada como ganho, mas eu acho que está bem encaminhada a classificação, sendo realista também.”

Vojvoda gostou da atuação do Fortaleza, mesmo com o gramado atrapalhando em determinados momentos. O comandante argentino destacou as situações de gols criadas pelo time e reconheceu o bom desempenho do goleiro do Águia de Marabá, que evitou uma goleada ainda maior.

“Acho que fizemos uma boa partida, com muitas situações de gol. Uma atuação também muito boa do goleiro adversário. Mas fico com as situações e chances de gols criadas e fizemos uma boa diferença. Para essa fase da Copa do Brasil, foi muito importante. Apesar do campo, o gramado às vezes não ajuda muito, nós fizemos bem.”

