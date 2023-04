Fortaleza faz jogo duro e manda contraproposta ao Cruzeiro para vender Tinga

A negociação em andamento entre Fortaleza e Cruzeiro pelo lateral-direito Tinga esbarra nas cifras. O Esportes O POVO apurou que a Raposa já tem o "sim" do camisa 2 pela transferência, mas os valores oferecidos não agradaram ao clube do Pici, que deseja valores maiores para liberar o ídolo e enviou contraproposta.

A equipe mineira já tinha feito oferta a Tinga e procurado o Tricolor nos últimos dias. O tema ficou em compasso de espera devido à final do Campeonato Cearense e foi retomado no último domingo, 9, em conversa entre o presidente Marcelo Paz, o jogador e seu representante. O gaúcho de 29 anos sinalizou interesse de se transferir para a Toca da Raposa, mas o dirigente indicou que só topa selar acordo se a proposta chegar às cifras desejadas.

"O Cruzeiro tem a intenção de levar o Tinga, fez uma proposta. É uma proposta interessante. O Fortaleza só libera com o pagamento e a gente está negociando essa possibilidade. Se o Cruzeiro não pagar o valor, o Tinga permanece. Se pagar, é uma coisa normal do futebol. Mas, acima de tudo, o Tinga é um ídolo do Fortaleza, é um cara fantástico em todos os aspectos. Vamos ver como se finaliza essa situação", disse Paz ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão já tinha conversas para renovar o contrato do camisa 2, que se encerra em dezembro deste ano. O clube não deseja o fim da relação neste momento e nem abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo.

Sobre o assunto Fortaleza mira venda recorde e quer R$ 20 milhões por Hércules, alvo do Flamengo

"Não vou vender essa ideia", diz Paz sobre título da Sul-Americana

Paz revela bastidores da contratação de Calebe: "A gente imaginava para vir emprestado"

Tinga, porém, entende que pode encerrar o ciclo de maneira positiva no Pici, com nove títulos conquistados, 270 jogos disputados e o reconhecimento do clube e da torcida, inclusive com uma homenagem em mosaico na temporada passada. O camisa 2 defendeu o Fortaleza da Série C à Copa Libertadores e teve a braçadeira de capitão diversas vezes.

A possibilidade de se transferir para um dos principais clubes do país aos 29 anos, ainda que em uma realidade diferente de outras épocas, foi vista de forma atrativa pelo atleta gaúcho e seu estafe. O lateral, que também atua como zagueiro, entende que pode ser peça importante no Cruzeiro, hoje uma SAF comandada por Ronaldo Nazário e treinada pelo português Pepa.

O Cruzeiro considera que já chegou ao teto financeiro na proposta para o Fortaleza, mas segue em conversas em busca de um desfecho positivo. A intenção é um acordo antes do próximo dia 20, quando se encerra a janela de transferências domésticas. A intenção, inclusive, é que Tinga nem jogue contra o Águia de Marabá-PA, nesta terça-feira, 11, para ficar à disposição de atuar pela Raposa na Copa do Brasil.

A carreira de Tinga

Revelado pelo Grêmio, Tinga também já vestiu as camisas de Boa Esporte, Bahia e Juventude. Teve a primeira passagem pelo Pici em 2015, retornando em 2018. No total, foram nove títulos conquistados pelo Tricolor: seis Campeonatos Cearenses (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2019 e 2022) e uma Série B (2018).

Em 2015, quando defendia o Fortaleza, foi convocado pela seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos, no Canadá. Na ocasião, disputou quatro partidas e ganhou a medalha de bronze pelo terceiro lugar do Brasil no torneio.

Tags