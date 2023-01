Libertadores: suspenso, Brítez será desfalque do Fortaleza contra Deportivo Maldonado

Zagueiro argentino foi expulso na Copa Sul-Americana de 2022 e cumprirá punição nos dois duelos do Tricolor pela segunda fase prévia do torneio continental

O zagueiro argentino Emanuel Brítez desfalcará o Fortaleza nos dois jogos contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, pela segunda fase prévia da Copa Libertadores. O camisa 19 terá de cumprir suspensão de duas partidas por expulsão na Sul-Americana de 2022 e será baixa do Leão, apurou o Esportes O POVO.

Dois dias antes de ser anunciado pelo Tricolor, em 5 de julho do ano passado, o defensor de 30 anos recebeu cartão vermelho na derrota por 2 a 1 do Unión Santa Fe-ARG para o Nacional-URU. O revés marcou a eliminação da equipe argentina do torneio continental e foi o sinal verde para Brítez ser vendido para o Fortaleza.

O atleta pegou dois jogos de punição disciplinar e, por se tratar de competição chancelada pela Conmebol, cumprirá no torneio continental desta temporada. Brítez será desfalque tanto no duelo de ida, no dia 23 de fevereiro, no estádio Domingo Burgueño, quanto no confronto decisivo, em 2 de março, na Arena Castelão, ambos às 21 horas.

Além do zagueiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Yago Pikachu e Moisés no primeiro embate contra o Deportivo Maldonado. O camisa 22 foi punido com dois jogos de suspensão em razão da expulsão diante do Estudiantes-ARG, nas oitavas de final da Libertadores de 2022, enquanto o atacante sofreu fratura no pé e ainda estará em recuperação.

Início de 2023 agitado

Peça importante na recuperação do Fortaleza no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, Brítez teve um início de temporada atribulado em 2023. Titular em dois jogos, o camisa 19 acabou saindo de campo mais cedo nas duas ocasiões por problemas médicos.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Caucaia, no último dia 18, pelo Campeonato Cearense, recebeu pancada no quadríceps direito e foi substituído, mas já esteve à disposição no confronto seguinte.

Já no triunfo pelo mesmo placar sobre o Sergipe, quinta-feira passada, 26, pela Copa do Nordeste, sofreu concussão após choque de cabeça com o adversário. O zagueiro foi encaminhado para o hospital, recebeu alta horas depois e cumpre protocolo de observação para retornar às atividades.

