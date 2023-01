Superior na partida, Fortaleza vence Sergipe pelo Nordestão e mantém 100% na temporada

O Tricolor do Pici venceu o Sergipe pelo placar de 1 a 0, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O confronto teve como palco o Estádio Presidente Vargas

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento na temporada de 2022. Isso porque, na noite desta quinta-feira, 26, o Tricolor do Pici venceu o Sergipe sem maiores dificuldades pelo placar de 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas. O confronto foi antecipado da quinta rodada da Copa do Nordeste.

Antes de encarar o Gipão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda superou o Iguatu e o Caucaia pelo Campeonato Cearense, além de ter vencido o Campinense pela primeira rodada do Nordestão. A vitória sobre o Sergipe levou o Fortaleza aos seis pontos na competição regional, ocupando assim a liderança do grupo A.

O jogo

Antes mesmo das equipes se estabelecerem dentro de campo, um susto deixou todos aflitos no Estádio Presidente Vargas. O zagueiro Brítez, do Fortaleza, foi acertado na cabeça pelo goleiro Dida e caiu desacordado. O atleta, que já se encontra bem, deixou o gramado de ambulância e foi levado ao hospital.

Quando a bola rolou de forma definitiva, o Fortaleza assumiu o controle da partida e criou grandes oportunidades. Entretanto, a arbitragem do confronto acabou roubando a cena após tomar decisões polêmicas. A primeira delas foi logo aos 14 minutos, quando o juiz Bruno Pereira anulou gol de Marcelo Benevenuto por impedimento de Yago Pikachu.

Com o tento invalidado, o Leão do Pici aumentou ainda mais a pressão sobre o Sergipe. A equipe de Vojvoda mostrou variação tática ao criar boas oportunidades pelos dois lados do campo, sobretudo com a parceria entre laterais e pontas.

Inclusive, o primeiro gol da equipe cearense surgiu dessa forma, aos 32 minutos, quando Dudu (lateral) lançou para Pikachu (ponta), que já dentro da área tocou para trás. A defesa do Gipão tentou tirar, mas a bola sobrou nos pés de Thiago Galhardo, que finalizou de primeira no canto da meta.

Dominado em toda a primeira etapa, o Sergipe levou perigo em apenas um lance. Aos 39 minutos, o centroavante Igor chutou de fora da área para grande defesa de Fernando Miguel. No rebote, o atacante tentou de novo e o goleiro leonino fez outra grande defesa.

Antes de acabar a etapa inicial, a arbitragem do confronto se envolveu em mais uma polêmica. Thiago Galhardo balançou as redes do goleiro Dida e marcou o que seria o segundo gol do Leão no jogo. Entretanto, depois de um certo atraso, o juiz novamente marcou impedimento.

Na volta do intervalo, o cenário do jogo mudou um pouco. O Fortaleza diminuiu a intensidade e o Sergipe aproveitou para tentar chegar mais vezes ao ataque. Dessa forma, os visitantes começaram a marcar mais presença no campo de ataque.

Entretanto, aos poucos o time do Pici voltou a ter mais posse de bola, principalmente após as substituições promovidas pelo técnico Vojvoda. O argentino colocou Hércules e Pedro Rocha no lugar de Pochettino e Romarinho.

Depois disso, o jogo ficou ainda mais frio. Um jogador do Sergipe precisou ser atendido e o confronto ficou parado por alguns minutos. Na volta, o Fortaleza apenas teve o trabalho de administrar o placar para garantir mais uma vitória na Copa do Nordeste.

