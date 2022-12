Expulso contra Estudiantes, Pikachu desfalca Fortaleza e está fora da fase 2 da Libertadores

De volta ao Fortaleza após passagem pelo futebol japonês, o ala-direita Yago Pikachu é desfalque certo para os dois primeiros jogos do Leão do Pici na pré-Libertadores. O atleta cumprirá suspensão de dois jogos, segundo apurado pelo Esportes O POVO, e não enfrentará o Deportivo Maldonado, do Uruguai, na fase 2 da competição.

Quando ainda atuava pelo Fortaleza, Pikachu foi expulso na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2022, contra o Estudiantes. Na oportunidade, o ala foi para o chuveiro mais cedo após receber cartão vermelho direto, mediante à entrada dura no atacante Boselli, aos 22 minutos do primeiro tempo. O Leão perdeu este jogo por 3 a 0.

Com isso, o atleta de 30 anos foi punido com dois jogos de suspensão, que serão cumpridos contra o Deportivo Maldonado, na fase 2 da pré-Libertadores. Portanto, Pikachu só poderá estrear na competição internacional da próxima temporada na terceira e última eliminatória, caso o escrete vermelho-azul-e-branco supere o clube uruguaio.

O jogo de ida do confronto entre Deportivo Maldonado e Fortaleza está marcado para o dia 23 de fevereiro, às 21 horas. O Estádio Domingo Burgueño ainda aguarda confirmação da Conmebol para ser definido como palco da partida. O duelo de volta, na Arena Castelão, será no dia 2 março, no mesmo horário da primeira partida. A transmissão será do streaming Paramount.

