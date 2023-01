Oito jogadores do Fortaleza já marcaram gol em 2023, mas nenhum duas vezes

A artilharia do Leão neste início de temporada conta com os nomes de três atacantes, três jogadores de meio de campo, um defensor, além do polivalente Yago Pikachu

Nas cinco primeiras partidas da temporada 2023, o Fortaleza marcou oito gols, com oito jogadores diferentes. As assistências distribuídas também não estão concentradas e seis atletas já deram passe para gol. Ao todo, onze peças do elenco tem participação direta em tentos.

A artilharia do Leão neste início de temporada conta com os nomes de três atacantes, três jogadores de meio de campo, um defensor e Yago Pikachu, que pode ser escalado como atacante, meia ou ala. Além do camisa 22, anotaram gols pelo Fortaleza até aqui Pedro Rocha, Silvio Romero, Thiago Galhardo, Sammuel, Tomás Pochettino, Hércules e Titi.

Quanto a assistências, há uma repetição de três jogadores que também marcaram tentos: Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Sammuel. Também deram passes para gol o lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o volante Caio Alexandre.

Com duas assistências e um gol marcado, Pikachu totaliza três participações para gols, sendo o líder nesse quesito. Logo atrás dele vêm Thiago Galhardo e Sammuel, ambos com um tento e uma assistência.



Números do ataque do Fortaleza em 2023

Gols:

Pedro Rocha (1)

Silvio Romero (1)

Thiago Galhardo (1)

Sammuel (1)

Pochettino (1)

Hércules (1)

Titi (1)

Pikachu (1)

Assistências

Pikachu (2)

Tinga (1)

Lucas Esteves (1)

Caio Alexandre (1)

Galhardo (1)

Sammuel (1)

Participações em gols (gols + assistências):

Pikachu (3)

T. Galhardo (2)

Sammuel (2)

