Fortaleza x Sergipe: Brítez deixa campo após sofrer concussão e realiza exames em hospital

Atualizada às 23h04min

O lateral Emanuel Brítez teve que deixar o campo pouco menos de 10 minutos após o início do jogo entre Fortaleza e Sergipe. Durante um lance de confronto, o atleta argentino sofreu um choque de cabeça, que gerou uma concussão, e deixou o gramado de ambulândia.

Em nota, o Fortaleza informou que o camisa 19 está bem e consciente, já tendo recebido alta. Por protocolo, o jogador seguirá em observação nos retornos aos treinos.

Ele foi encaminhado ao hospital mais próximo do estádio Presidente Vargas, onde ocorre a partida, acompanhado do médico do clube, Dr. Glay Maranhão.

Com a ausência do profissional no estádio, o diretor de serviços médico Dr. Cláudio Maurício atendeu o Tricolor do Pici durante a partida diante do Sergipe.

