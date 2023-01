Com time alternativo, Fortaleza vence Caucaia na segunda rodada do Campeonato Cearense

Leão do Pici chegou aos seis pontos após superar o Caucaia por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas

O Fortaleza conquistou mais uma vitória no Campeonato Cearense. Na noite desta quarta-feira, 18, o Leão do Pici recebeu o Caucaia, no Estádio Presidente Vargas, e saiu de campo vencedor pelo placar de 1 a 0. O zagueiro Titi foi o autor do único gol do confronto válido pela segunda rodada.

Por ser início de temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda utiliza as primeiras partidas do ano para fazer testes e dar oportunidades aos jogadores. Dessa forma, o escrete vermelho-azul-e-branco entrou em campo com 10 alterações na equipe titular, em relação ao jogo do Iguatu, no último sábado, 14.

Sobre o assunto Fortaleza oficializa empréstimos de David da Hora e Luiz Henrique

Fortaleza vende Depietri ao Talleres; veja quanto o Leão faturou

"Temos que ganhar todos", diz Galhardo sobre jogos do Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo assim, o Fortaleza começou a partida dominando as ações e criando as melhores oportunidades. Logo no primeiro minutos, Bruno Pacheco, um dos estreantes da noite, cruzou para Thiago Galhardo finalizar de primeira. A bola passou ao lado do gol.

O gol do Fortaleza saiu aos 16 minutos. Após escanteio cobrado por Pedro Rocha, Titi aproveitou o enrosco dentro da grande área para finalizar no canto do gol da Raposa. Célio ficou vendido no lance e não teve o que fazer.

Após sofrer o gol, o Caucaia precisou se lançar mais ao ataque e criou uma grande chance aos 21 minutos. Goiaba recebeu a bola no centro da área e chutou rasteiro, mas acabou parando no goleiro João Ricardo, que fez a primeira defesa com a camisa leonina.

Na reta final do primeiro tempo, o Fortaleza empilhou chances perdidas. Por excesso de preciosismo, Pedro Rocha e Pikachu chegaram a perder gols sem goleiro.

O segundo tempo no Estádio Presidente Vargas começou agitado. Primeiro, Goiaba acertou a trave do goleiro João Ricardo. Depois, Pedro Rocha finalizou de dentro da área e Célio fez grande defesa.

Precisando empatar, o Caucaia foi ousado no segundo tempo e tentou pressionar o Fortaleza. Entretanto, o Tricolor do Pici conseguiu se defender das investidas do adversário e o goleiro João Ricardo não precisou fazer nenhuma defesa importante. Portanto, o jogo terminou com o placar de 1 a 0 para os leoninos.



Tags