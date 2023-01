Juan Martín Lucero é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

A espera do torcedor do Fortaleza pela estreia de Juan Martín Lucero está perto de acabar. Isso porque, o atacante argentino de 31 anos foi regularizado na manhã desta terça-feira, 31, e está livre para realizar o primeiro jogo com a camisa tricolor.

Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o centroavante fica à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Portanto, a utilização, ou não, do atacante já no jogo desta quarta-feira, 1º de fevereiro, contra o Atlético-CE, está à critério da comissão técnica.

O Fortaleza anunciou a contratação de Lucero no dia 13 de janeiro e firmou contrato com o atleta até o fim de 2025. A demora na regularização se deu por um imbróglio com o ex-clube do atacante, o Colo-Colo (Chile), que acionou a FIFA alegando violação de contrato. A entidade, no entanto, entendeu que a transação aconteceu dentro da legalidade.

Agora, o técnico Vojvoda tem todos os atletas do elenco regularizados e liberados pela CBF para entrar em campo. As opções do Fortaleza para a posição de centroavante são: Thiago Galhardo, Martín Lucero, Silvio Romero e Gustavo Coutinho.

Fifa sinaliza positivamente ao Fortaleza e frustra Colo-Colo no caso Lucero

A novela envolvendo Lucero teve mais um desfecho positivo para o Fortaleza. O Colo-Colo, antigo clube do atacante, havia acionado a FIFA alegando violação de contrato, mas a entidade, após análise do caso, entendeu que a transação ocorreu dentro da legalidade e sinalizou de forma positiva ao Tricolor do Pici, permitindo assim que o centroavante esteja apto para atuar normalmente. A informação é do portal chileno “En Cancha” e foi confirmada pelo Esportes O POVO.

Em contato com o Esportes O POVO, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, confirmou a informação. O mandatário tricolor disse que a FIFA reconheceu a habilitação para o atleta atuar pelo clube cearense e que o processo de regularização dele segue o rumo de registro no BID.

Ainda de acordo com Paz, a situação de Lucero no BID deve ser regularizada ao longo da próxima semana. Desta forma, ele fica disponível para estrear pelo Tricolor do Pici.



