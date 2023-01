Jogos entre Fortaleza e Deportivo Maldonado terão transmissão exclusiva em streaming

As partidas entre Fortaleza e Deportivo Maldonado-URU pela Copa Libertadores terão transmissão exclusiva do serviço de streaming Paramount+. Os jogos, válidos pela fase preliminar do certame continental, irão ocorrer nos dias 23 de fevereiro e 2 de março, ambos às 21 horas (horário de Brasília).

O primeiro embate ocorre no Uruguai, enquanto a segunda partida está datada para ocorrer no dia 2 de março. De acordo com governador do Estado, Elmano de Freitas, a ordem é que a Arena Castelão seja entregue até o jogo. No momento, a principal praça esportiva local passa por obras no gramado.

Obras na Arena Castelão

O novo gramado do Gigante da Boa Vista recebeu o primeiro corte no início do mês. A obra, que estava prevista para ser finalizada no dia 10 de fevereiro, tem novo prazo para ser entregue: na primeira semana de março. Apesar da ampliação do limite da entrega, o Superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, afirmou que o andamento das obras “está acima do cronograma apresentado”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags