Ainda sem anúncio oficial, João Ricardo e Lucas Esteves se apresentam ao Fortaleza

Goleiro e lateral-esquerdo se juntam ao elenco do Leão no primeiro dia de atividades de 2023. Clube deve confirmar contratações em breve

O primeiro dia de atividades do Fortaleza em 2023 teve duas caras novas no Centro de Excelência Alcides Santos: o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Lucas Esteves, apesar de ainda não terem sido anunciados oficialmente, já se apresentaram ao clube nesta segunda-feira, 2, para iniciar os trabalhos na pré-temporada.

O Tricolor aguardava o fim do vínculo do arqueiro de 34 anos com o Ceará, no último dia 31 de dezembro, para que ele se apresentasse no Pici. O contrato terá duração até o final de 2024.

O camisa 1 defendeu o Alvinegro entre 2021 e 2022, com 75 jogos disputados. No Leão, disputará posição com Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular e teve contrato renovado. Luan Polli e Kennedy, ambos com vínculo até o final de 2023, também integram o grupo de atletas.

Lucas Esteves, por sua vez, será emprestado até o final deste ano pelo Palmeiras, clube que o revelou, com opção de compra fixada. O jogador curtiu férias no litoral nordestino antes de chegar ao novo clube.

O jovem lateral esteve no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, entre 2021 e 2022, cedido pelo Verdão. Na primeira temporada, atuou 14 vezes e marcou um gol. No calendário mais recente, disputou 32 jogos, anotou um tento e deu também uma assistência. O camisa 66 foi eleito a revelação da temporada na MLS, a principal liga do futebol norte-americano.

O Fortaleza deve realizar o anúncio da contratação da dupla em breve, a exemplo do lateral-direito Dudu, que está no clube há uma semana e aguarda o ajuste dos últimos detalhes burocráticos da transferência para ser confirmado.

Outro reforço na terça-feira, 3

Na próxima terça-feira, 3, será a vez de o meia argentino Cristian Bernardi se juntar ao grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda. A programação prevê atividades em dois turnos, de manhã (8 horas) e à tarde (16 horas).

Bernardi foi anunciado pelo Leão na última quarta-feira, 28. O clube comprou 100% dos direitos econômicos do meia por 200 mil dólares (em torno de R$ 1,05 milhão na cotação atual) junto ao Colón, da Argentina, firmando contrato até o final de 2024.

O camisa 23 se despediu da equipe argentina e rumou para o Brasil, onde viverá a primeira experiência internacional da carreira, aos 32 anos. Além do Colón, o meia defendeu Gimnasia e Instituto, ambos da terra natal.

