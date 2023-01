Gols, movimentação e "hierarquia": por que Fortaleza vê Lucero como 9 ideal

Sonho antigo no Pici, Juan Martín Lucero é visto como peça ideal para o modelo de jogo de Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza considera fatores como o desempenho goleador recente, a movimentação em campo e a "hierarquia" no futebol sul-americano para ter o argentino como nome certo para assumir a camisa 9. O clube tem acordo encaminhado para fechar contrato até o final de 2025.

O centroavante foi revelado pelo Defensa y Justicia, da Argentina, e teve passagem também pelo Sportivo Belgrano no início da carreira. De volta ao clube que o formou, anotou dez gols em nove jogos em 2014, rumando para o Independiente no ano seguinte. Após duas temporadas na equipe de Avellaneda, foi contratado pelo Johor FC, da Malásia, onde hoje atua Bergson, ex-Ceará e Fortaleza.

Na Ásia, balançou as redes 22 vezes em 21 partidas, o que despertou o interesse do Tijuana, do México. Foram três temporadas na América do Norte antes de retornar à Argentina, desta vez para vestir as camisas de Godoy Cruz, Defensa y Justicia novamente e, por fim, Vélez Sarsfield.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Alvo do Fortaleza, Lucero não viaja para pré-temporada do Colo-Colo

Fortaleza retorna às atividades depois do Réveillon; veja programação da semana

Fortaleza acerta venda do atacante Robson ao Coritiba

Foi nesta última equipe em que conseguiu despontar com bons números: em 2021, fez 62 jogos pelo Vélez, marcou 18 gols e deu nove assistências. A participação direta em 27 tentos do time de Buenos Aires chamou a atenção do Leão do Pici e também do Colo-Colo, do Chile, que disputaram a contratação na virada de 2021 para 2022. Naquela ocasião, o Cacique levou a melhor.

E foi lá onde Lucero viveu a melhor temporada da carreira: entrou em campo 39 vezes, balançou as redes em 24 ocasiões e deu seis passes diretos para os companheiros marcarem. O clube chileno exerceu a opção de compra e estendeu contrato até 2025, mas o camisa 9 optou pela saída para defender o Tricolor e deve rescindir o vínculo de forma unilateral, pagando multa de 1 milhão de dólares (R$ 5,34 milhões na cotação atual).

Para além dos gols, que já são um grande atrativo no mercado da bola, o argentino de 31 anos agrada aos compatriotas da comissão técnica do Fortaleza pela movimentação em campo. O mapa de calor do atacante no SofaScore deixa claro a participação ativa durante o jogo para interagir com os companheiros, inclusive fora da área.

Mapa de calor do atacante argentino Lucero pelo Colo-Colo na temporada 2022 (Foto: Reprodução/SofaScore)



"Hierarquia" valorizada

A experiência de Lucero em competições como Libertadores e Copa Sul-Americana, além das ligas nacionais de Argentina e México, também é um fator importante na avaliação do Leão para 2023, inclusive para a própria Libertadores, na qual entrará na segunda etapa da fase prévia.

É o que os argentinos — inclusive aqueles que trabalham no Pici — costumam chamar de "jerarquia". A "hierarquia", em tradução livre do espanhol, na verdade, tem significado de peso e protagonismo em grandes jogos, ou seja, "cancha" para ser decisivo. O centroavante é visto assim pelo Fortaleza.

A diretoria do Leão aguarda Lucero resolver o distrato com o Colo-Colo para selar a contratação e se vê respaldado juridicamente para evitar qualquer sanção devido à transferência. O clube vermelho-azul-e-branco oferece contrato por três temporadas.

Melhores temporadas da carreira de Lucero:

2016: 21 jogos e 22 gols (Johor FC-MAL)

21 jogos e 22 gols (Johor FC-MAL) 2021: 62 jogos, 18 gols e 9 assistências (Vélez Sarsfield-ARG)

62 jogos, 18 gols e 9 assistências (Vélez Sarsfield-ARG) 2022: 39 jogos, 24 gols e 6 assistências (Colo-Colo-CHI)

Tags