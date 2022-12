Fortaleza encaminha contratação de Lucas Esteves, lateral do Palmeiras

Fortaleza e Palmeiras acertam os últimos detalhes para fechar a transferência do atleta cria das categorias de base do Alviverde, segundo informações do jornalista Jorge Nicola

O Fortaleza tem negociação avançada para contratar o lateral-esquerdo Lucas Esteves, 22 anos, por empréstimo cedido pelo Palmeiras. Os clubes acertam os últimos detalhes para fechar a transferência do atleta cria das categorias de base do Alviverde, segundo informações do jornalista Jorge Nicola.

O lateral estava no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, cedido também por empréstimo. Por lá, ele atuou por pouco mais de um ano, entre agosto de 2021 e outubro de 2022. O jovem jogador disputou 46 partidas, sendo 35 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência pelo clube norte-americano.

O atleta foi alçado ao profissional do Palmeiras em 2019. De lá pra cá, Lucas teve poucas chances na equipe principal do Alviverde. De lá pra cá, o lateral-esquerdo defendeu o clube paulista em 27 partidas e balançou as redes uma vez.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o técnico Abel Ferreira tinha a intenção de ter Lucas Esteves no elenco para ser a terceira opção para a lateral-esquerda, atrás de Piquerez e Vanderlan.

Entretanto, a insistência do Fortaleza contribuiu para o andamento das negociações. A diretoria do Leão convenceu os dirigentes palmeirenses de que o negócio será benéfico para todas as partes envolvidas.

A expectativa é de que Lucas Esteves ganhe mais minutos em campo e brigue pela titularidade no Tricolor do Pici. Desta forma, o Palmeiras tenta valorizar um jogador que seria pouco utilizado na temporada o colocando numa espécie de "vitrine" no Fortaleza, que disputará competições como a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Mais um reforço para lateral-esquerda

Caso se concretize a transferência de Lucas Esteves, o Fortaleza acertará o segundo reforço para a lateral-esquerda após a saída de Juninho Capixaba. O clube já anunciou para a posição Bruno Pacheco, ex-Ceará.

O defensor assinou com o Fortaleza por duas temporadas, até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano. O clube anunciou que investiu R$ 2 milhões pela compra de 80% dos direitos econômicos do defensor.

