Fortaleza anuncia contratação do meia argentino Cristian Bernardi

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 28, mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do meia argentino Cristian Bernadi, que estava no Colón-ARG. O atleta de 32 anos assinou com o Leão até o fim de 2024 após acordo de U$ 200 mil (cerca de RS 1,05 milhão na cotação atual) por 100% dos seus direitos.

O jogador de 32 anos, disputou 48 partidas em 2022 pelo clube argentino. Neste recorte marcou quatro gols e cedeu quatro assistências. Na equipe desde 2017, o atleta conquistou a Copa da Liga Argentina na temporada 2020/21. O meio-campista soma ainda passagens por Gimnasia Concépcion e Instituto, ambos da Argentina.

O presidente Marcelo Paz destacou a atuação do jogador na Copa Libertadores deste ano e comentou sobre a contratação. "O Bernardi é uma contratação bastante validada pelo Vojvoda. Fez uma Libertadores muito boa em um passado recente pelo Colón e estava sendo procurado por grandes clubes da Argentina. E quando chegou a possibilidade dele vir para o Fortaleza, conversou com a gente, conversou também com o Vojvoda", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Um jogador, digamos, pronto para competições que vamos enfrentar ao longo do ano e vem num bom momento da carreira, uma crescente técnica, maduro e que certamente vai nos ajudar muito no setor de meio-campo, na construção de jogadas em ataque, de ataque, e de definição também", completou o mandatário.

Cristian Bernadi chega ao Pici como opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda no setor de meio campo com a saída de Matheus Vargas, que foi anunciado pelo Sport. Lucas Lima ainda tem futuro indefinido no Leão.

Ficha técnica

Nome: Cristian Bernardi

Idade: 10/03/1990 32 anos

Posição: meio-campista

Clubes: Gimnasia-ARG, Instituto-ARG e Colón-ARG

Contratações do Leão para 2023

Além de Bernardi, até o momento, o Tricolor anunciou as contratações do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Ceará, e o meia-atacante Yago Pikachu, emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. O goleiro João Ricardo, de saída de Porangabuçu, também já tem acordo fechado até o final de 2024. Em relação ao lateral-direito Dudu, a transação ainda não foi concretizada e não possibilita o anúncio oficial, mas ele será jogador do Fortaleza na temporada 2023. O jogador, que estava no Atlético-GO, já treina no Pici desde a última segunda-feira, 26.

Sobre o assunto Coutinho retorna ao Fortaleza após empréstimos e deve ganhar chances em 2023

Bruno Melo amplia contrato com o Fortaleza e deve ser emprestado ao Goiás

Dudu se apresenta ao Fortaleza, e Atlético-GO discute modelo de negociação

Tags