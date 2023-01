Cristian Bernardi e Lucas Esteves se apresentam ao Fortaleza nesta semana

Meia argentino, comprado do Colón-ARG, e lateral-esquerdo, emprestado pelo Palmeiras, serão integrado ao elenco do Tricolor nos próximos dias

A primeira semana de 2023 terá caras novas no Pici. Além do goleiro João Ricardo, ex-Ceará, que se apresenta nesta segunda-feira, 2, o Fortaleza receberá mais dois reforços na pré-temporada: o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o meia Cristian Bernardi serão integrados ao grupo nos próximos dias, apurou o Esportes O POVO.

O defensor de 22 anos ainda não foi anunciado pelo Tricolor, mas já tem acordo encaminhado. Esteves será emprestado até o final deste ano pelo Palmeiras, clube que o revelou, com opção de compra fixada. O jogador curte férias no litoral nordestino antes de chegar ao novo clube.

O jovem lateral esteve no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, entre 2021 e 2022, cedido pelo Verdão. Na primeira temporada, atuou 14 vezes e marcou um gol. No calendário mais recente, disputou 32 jogos, anotou um tento e deu também uma assistência. O camisa 66 foi eleito a revelação da temporada na MLS, a principal liga do futebol norte-americano.

Bernardi, por sua vez, foi confirmado pelo Leão na última quarta-feira, 28. O clube comprou 100% dos direitos econômicos do meia por 200 mil dólares (em torno de R$ 1,05 milhão na cotação atual) junto ao Colón, da Argentina, firmando contrato até o final de 2024.

O camisa 23 já se despediu da equipe argentina e organiza a mudança para o Brasil, onde viverá a primeira experiência internacional da carreira, aos 32 anos. Além do Colón, o meia defendeu Gimnasia e Instituto, ambos da terra natal.

A dupla se juntará a Dudu, Bruno Pacheco e Yago Pikachu, que já trabalham no Pici desde a semana passada — o lateral-direito será anunciado em breve, a exemplo de Lucas Esteves.

Meia Cristian Bernardi no jogo Colón x Talleres pela Copa Libertadores 2022 (Foto: Staff Images / CONMEBOL)



