Fortaleza retorna às atividades depois do Réveillon; veja programação da semana

Após dois dias de folga para as comemorações de Réveillon, o Fortaleza começa as atividades em 2023 na tarde desta segunda-feira, 2, no Pici. O elenco tricolor terá caras novas e agenda cheia na penúltima semana de pré-temporada.

O último treino do Leão em 2022 foi na manhã da sexta-feira, 30. Na sequência, os jogadores foram liberados para descanso no Ano Novo e retomam os trabalhos às 16 horas desta segunda, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O Fortaleza iniciou a preparação para 2023 na última segunda-feira, 26. Portanto, o período de treinos até o primeiro compromisso no ano será de cerca de 20 dias. O técnico Juan Pablo Vojvoda deve começar a esboçar a formação ideal em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos próximos dias, o elenco receberá mais alguns reforços — Dudu, Bruno Pacheco e Yago Pikachu já estão integrados ao elenco. O goleiro João Ricardo, ex-Ceará, apresenta-se na segunda-feira, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o meia Cristian Bernardi chegarão no decorrer da semana.

O Tricolor estreia na temporada 2022 diante do Iguatu, no próximo dia 14, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense.

Agenda de treinos do Fortaleza na semana:

Segunda-feira (2/1): 16 horas

16 horas Terça-feira (3/1): 8 horas e 16 horas

8 horas e 16 horas Quarta-feira (4/1): 16 horas

16 horas Quinta-feira (5/1): 8 horas e 16 horas

8 horas e 16 horas Sexta-feira (6/1): 17 horas

17 horas Sábado (7/1): 8 horas

Sobre o assunto Fortaleza finaliza detalhes burocráticos para anunciar contratação de Dudu

Ano novo, sonho antigo: Fortaleza encaminha contratação do atacante Lucero

Fortaleza acerta venda do atacante Robson ao Coritiba

Tags