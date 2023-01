Fortaleza finaliza detalhes burocráticos para anunciar contratação de Dudu

Lateral-direito foi comprado pelo Tricolor, que ajusta parte contratual após acordo com Atlético-GO e Inter para anunciar reforço

Há quase uma semana no Pici, o lateral-direito Dudu será confirmado em breve como mais um reforço do Fortaleza para a temporada 2023. O Esportes O POVO apurou que o clube finaliza a parte burocrática da negociação com Atlético-GO e Internacional para anunciar o jogador, que foi adquirido em definitivo.

O ex-camisa 2 do Dragão se apresentou ao Tricolor na última segunda-feira, 26, quando teve início a pré-temporada do elenco. Desde então, está integrado ao elenco de Juan Pablo Vojvoda e participa das atividades, mas ainda não foi oficializado.

O Leão mantinha conversas com Atlético-GO e Inter para realizar a compra do defensor de 25 anos, que tinha os direitos divididos entre goianos e gaúchos (50% para cada). O Rubro-Negro já tinha topado a negociação e também levou em consideração o desejo do atleta, liberando para que ele se apresentasse à nova equipe antes do desfecho.

As partes chegaram a cogitar um empréstimo por um ano em razão da postura do Colorado nas tratativas, mas o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, entrou em ação para conciliar o acordo. Na última quarta-feira, 28, o Atlético-GO anunciou a venda de 40% dos direitos econômicos ao Tricolor, mantendo 10%. O Inter também negociou maior parte da fatia que detinha.

Com o acerto realizado, o departamento jurídico do clube do Pici deu início à elaboração de contratos e troca de documentações. Superada a parte burocrática, já nos detalhes finais, Dudu será anunciado como contratado, a exemplo de Yago Pikachu, Bruno Pacheco e Cristian Bernardi.

Histórico de Dudu

Natural de Brasília, o lateral-direito foi revelado pelo Figueirense, clube pelo qual atuou por dois anos, e depois rumou para o Internacional. Pouco utilizado pelo Colorado, Dudu chegou ao Atlético-GO em 2020 e foi titular absoluto durante as últimas três temporadas.

Em 2022, o camisa 2 disputou 46 jogos, marcou três gols e deu seis assistências.

