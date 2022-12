Fortaleza negocia com João Ricardo e aguarda fim de contrato com Ceará

A expectativa da diretoria tricolor é de que um desfecho positivo aconteça após o término do vínculo contratual do arqueiro com o Ceará, que acaba no dia 31 de dezembro de 2022

Destaque do Ceará na temporada, o goleiro João Ricardo é alvo do Fortaleza no mercado da bola. O Tricolor do Pici tem mantido conversas com o atleta e a expectativa é de que um desfecho positivo ocorra após o término do contrato do arqueiro com o Vovô, que acontece no dia 31 de dezembro de 2022. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

O contrato de João Ricardo com o Ceará possuía uma cláusula de renovação automática caso algumas metas ao longo do ano fossem batidas — uma delas era a permanência do clube na Série A. Com o rebaixamento do Alvinegro, a negociação tornou-se complicada, sobretudo pelo aspecto financeiro. O Fortaleza, então, procurou o goleiro e iniciou as negociações.

Sobre o assunto Bruno Pacheco revela conversa com Vojvoda e demonstra gratidão ao Ceará

Felipe rescinde contrato com Fortaleza e acerta com o Goiás por dois anos

Paz revela bastidores da contratação de Pacheco: "Conversei pessoalmente com o atleta"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso a contratação de João Ricardo seja, de fato, concretizada, o atleta chegaria ao Pici para disputar posição com Fernando Miguel, que finalizou a temporada com atuações de destaque pelo Leão. Luan Polli, com contrato até o fim de 2023, também fará parte do plantel de goleiros do escrete vermelho-azul-e-branco.



Com Brenno Rebouças.