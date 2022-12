Fortaleza enfrentará Deportivo Maldonado-URU na segunda fase da pré-Libertadores

Por ser do pote um e estar melhor posicionado no ranking da Conmebol, o Tricolor do Pici fará o segundo jogo do confronto em casa

Em sorteio realizado nesta quarta-feira, 21, ficou definido que o Fortaleza irá enfrentar o Deportivo Maldonado-URU pela segunda fase da pré-Libertadores. Por estar melhor posicionado no ranking da Conmebol, o Tricolor do Pici, que faz parte do pote um, terá a vantagem de realizar a segunda — e decisiva — partida do confronto diante do clube uruguaio como mandante.

Segundo a data base divulgada pela Conmebol, os jogos entre Fortaleza e Deportivo Maldonado estão previstos para acontecer nos dias 22 de fevereiro e 1º de março. Caso consiga avançar para o terceiro e último estágio da etapa pré-eliminar do torneio continental — que antecede a fase de grupos —, o Fortaleza jogará nos dias 8 e 15 de março.

O sorteio também definiu os possíveis adversários do Tricolor do Pici na terceira fase da pré-Libertadores: Curicó Unido-CHI ou Cerro Porteño-PAR. Neste caso, se o duelo for contra o clube paraguaio, o Fortaleza, por ter pior ranking, fará o segundo jogo do embate fora de casa. O cenário inverte se porventura o time chileno avançar, já que nesta circunstância o Leão faz o duelo decisivo em casa.