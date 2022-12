Fortaleza abre conversas com o Atlético-GO pelo lateral-direito Dudu

O Tricolor do Pici tem o Coritiba como principal concorrente pela contratação do atleta de 25 anos. O desejo do Atlético-GO é de vender o jogador em definitivo

Em busca de reforços para a temporada de 2023, o Fortaleza segue se movimentando no mercado da bola e já definiu um novo alvo: o lateral-direito Dudu, do Atletico-GO. O Tricolor do Pici, inclusive, iniciou conversas com o clube goiano pela contratação do atleta de 25 anos. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Nathália Freitas e confirmada pelo Esportes O POVO.

Precisando se adequar a uma nova realidade financeira após o rebaixamento para a Série B, a ideia da diretoria do Dragão é negociar Dudu em definitivo. Um dos destaques da equipe em 2022, o lateral também despertou o interesse de outros clubes, como o Coritiba, que é o principal concorrente do Fortaleza pelo atleta no momento. Santos e Cruzeiro também oficializaram propostas, mas foram recusadas pelo time goiano.

A boa relação entre Marcelo Paz e Adson Batista, presidentes de ambos os clubes, facilita a negociação, o que aumenta a expectativa de que aconteça um desfecho positivo a favor do Fortaleza.

Recentemente, o Tricolor chegou a oficializar uma proposta de compra por outro jogador do Dragão, o meia-atacante Wellington Rato. A oferta foi aceita pelo Rubro-Negro de Goiânia, mas o jogador optou pelo São Paulo.