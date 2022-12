Empresário deixa escapar acerto de João Ricardo com Fortaleza

Edson Khodor, agente de Bruno Pacheco, revelou o acerto do goleiro com o Leão do Pici durante live no YouTube

A novela envolvendo o futuro do goleiro João Ricardo, que defendeu as cores do Ceará neste ano e é alvo do Fortaleza, ganhou mais um capítulo na noite desta terça-feira, 20. Durante uma live com o jornalista Jorge Nicola, o empresário Edson Khodor, agente de Bruno Pacheco, deixou escapar o acerto do arqueiro de 34 anos com o Tricolor do Pici.

Enquanto falava sobre a chegada de seu agenciado (Bruno Pacheco) ao Fortaleza, Edson revelou o acerto do goleiro com o Leão: “Até o João Ricardo, que fechou lá (em referência ao Fortaleza), brincava com Pacheco, dizendo: ‘Vem aqui. Nós vamos dividir as críticas’”.

Vale ressaltar que Edson Khodor é empresário apenas de Bruno Pacheco. A carreira de João Ricardo é agenciada por outro profissional, chamado de Fábio Baitler. Os dois atletas em questão atuavam juntos desde 2021 no Ceará e também foram companheiros na Chapecoense, no ano de 2019. A dupla pode ser reeditada no Fortaleza na próxima temporada.

Segundo confirmado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza tem mantido conversas com o atleta e a expectativa é de que o negócio seja concretizado após o dia 31 de dezembro, data em que o contrato de João Ricardo com o Ceará é encerrado.

Caso a negociação venha a ser concretizada, o arqueiro irá disputar posição, prioritariamente, com Fernando Miguel, que terminou a temporada de 2022 como titular. Outro concorrente na posição é Luan Polli, que também irá compor o plantel de goleiros do Tricolor de Aço em 2023.

