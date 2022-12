Artilheiro da Série B, Gabriel Poveda entra na mira do Fortaleza para 2023

A pouco menos de um mês da estreia na temporada 2023, o Fortaleza se mantém atuante no mercado da bola em busca de reforços. À procura de um centroavante, o clube do Pici tem interesse em Gabriel Poveda, artilheiro da última edição da Série B pelo Sampaio Corrêa, apurou o Esportes O POVO.

O atacante de 24 anos pertence ao Alverca, de Portugal, clube com o qual tem contrato até junho de 2023. O Tricolor já sondou os europeus acerca da possibilidade de uma negociação e mantém conversas com o estafe do jogador para formalizar proposta. Outras equipes do futebol brasileiro também estão na disputa pelo ex-camisa 9 da Bolívia Querida.

Nascido em Araçatuba, interior de São Paulo, foi revelado nas categorias de base do Guarani, onde surgiu para o futebol profissional - ainda em período de formação, teve passagem pelo Internacional. O Alverca comprou Poveda em 2019, após o surgimento no Bugre, e o emprestou para Athletico-PR, Juventude e Brasil de Pelotas antes de chegar ao futebol nordestino.

A temporada de 2022 foi a melhor da carreira de Gabriel Poveda: em 56 jogos disputados, entre Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, marcou 26 gols e deu duas assistências. Na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em que foi o principal goleador, foram 19 bolas nas redes em 37 partidas.

O desempenho do atacante despertou a atenção do mercado da bola. O jogador também é visto como uma peça atrativa em razão da idade, com potencial de evolução e possibilidade de retorno financeiro em uma negociação futura.

Outros reforços do Leão

Até o momento, o Fortaleza anunciou duas contratações para o próximo ano: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Ceará, e o meia-atacante Yago Pikachu, emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

O Tricolor negocia ainda com o lateral-direito Dudu, do Atlético-GO, e tem interesse no goleiro João Ricardo, de saída do Ceará.

