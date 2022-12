Orçamento do Fortaleza cresce quase nove vezes em seis anos

Tricolor do Pici terá o maior orçamento da história do futebol cearense em 2023. Clube projeta arrecadar R$ 208,6 milhões

Após a reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira, 20, ficou definido que o Fortaleza terá o montante total de receitas previstas de R$ 208,6 milhões para a temporada de 2023, se tornando o maior orçamento da história do futebol cearense. A projeção representa aumento de quase nove vezes em relação aos valores de 2018.

Desde que retornou à Série A sob a gestão de Marcelo Paz, o Tricolor do Pici teve grande evolução nas propostas orçamentárias. Em 2018, ano que conquistou o acesso para a elite nacional, o clube cearense teve orçamento de R$ 24 milhões. Em 2019, primeira temporada no retorno à primeira divisão, a previsão foi de R$ 56,7 milhões; em 2020, o valor subiu para R$ 109 milhões.

Em 2021, o clube readequou os valores inicialmente previstos devido à pandemia de Covid-19 e definiu o orçamento em R$ 94,6 milhões. Neste ano, com Libertadores, as cifras passaram para R$ 141 milhões.

Leão em 2023

Na próxima temporada, o time tricolor disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão Série A e pré-Libertadores. No torneio continental, o Fortaleza enfrentará o Deportivo Maldonado-URU na segunda fase das prévias.

Para chegar até a etapa de grupos da Libertadores, o Tricolor precisa superar os uruguaios e bater o vencedor do duelo entre Curicó Unido-CHI e Cerro Porteño-PAR na terceira fase preliminar.

Confira o orçamento do Fortaleza nos últimos anos:



2018: R$ 24 milhões

2019: R$ 56,7 milhões

2020: R$ 109 milhões

2021: R$ 94,6 milhões

2022: R$ 141 milhões

2023: R$ 208 milhões





