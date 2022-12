Paz revela aprendizados com 2022, ambições na Libertadores e metas para 2023

O Fortaleza terá, em 2023, mais um importante desafio continental. O caminho será mais longo, é verdade, tendo em vista que a equipe terá de superar duas etapas pré-eliminares para chegar na fase de grupos da Libertadores, mas isso não diminui a ambição de Marcelo Paz, que quer “seguir fazendo história” com o Tricolor do Pici.

Para o mandatário do Leão, a experiência de ter disputado a Libertadores em 2022 traz aprendizados importantes, sobretudo em relação ao planejamento geral das competições que o time terá no calendário. Ao todo, serão cinco campeonatos ao longo do próximo ano e a ideia é não repetir erros cometidos nesta temporada.

“Sem dúvidas a vivência na Libertadores de 2022 nos trouxe aprendizados. É muito difícil performar em alto nível nas duas maiores competições do continente, que é a Série A do Brasil e a Libertadores. Então, quanto a isso, vamos buscar começar o ano com um elenco mais forte, mais robusto, com mais opções para que possamos encarar essas duas competições”, relembrou Paz, em entrevista para a ESPN, sobre o difícil momento que o Fortaleza viveu no Brasileirão deste ano, quando a equipe esteve na lanterna por diversas rodadas consecutivas.

Por enquanto, o principal objetivo do Fortaleza, de acordo com Paz, é alcançar a fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Leão terá de superar o Deportivo Maldonado, do Uruguai, e ainda derrotar o vencedor do duelo entre Cerro Porteño (PAR) e Curicó Unido (CHI) na etapa seguinte.



“Nesse ano (referindo-se a 2023) vai ser diferente, já que entramos na fase dois da Libertadores. Muitos chamam de pré-Libertadores, mas eu chamo de fase dois. Tentar passar da fase dois para a fase três e quem sabe chegar na fase de grupos. E aí, buscar conciliar a fase de grupos com o Brasileiro e a Copa do Brasil. Estamos muito focados em formar um grande time”, concluiu.

A ideia do presidente tricolor, entretanto, vai na contramão do comodismo. Ambicioso, o mandatário enfatizou que quer continuar fazendo história no clube e, principalmente, consolidando o nome do Fortaleza no cenário continental.

“Eu acredito que o futebol é um livro de 365 páginas. Quando termina, você fecha o livro, guarda na estante e precisa escrever outro. Tudo que fizemos em 2022 não vai valer para 2023. Temos que ter ambição, querer algo mais. Desafio por desafio, hoje o clube tem a Libertadores, que é a competição mais importante do continente. [...] A missão é seguir fazendo história, seguir fazendo o Fortaleza ser conhecido no continente”, analisou.

Metas do Fortaleza para a temporada de 2023: