Fortaleza e Caucaia decidem título cearense neste domingo

Com 21 dias de atraso — a data original era 3 de abril —, o Campeonato Cearense chega ao fim na noite deste domingo, 24. Fortaleza e Caucaia disputam o título do certame, de forma invicta, e só a vitória interessa para os dois.

Em caso de empate, como aconteceu no jogo de ida, o campeão sairá da disputa por pênaltis. O Leão luta pelo segundo tetracampeonato de sua história, que abrirá caminho para a tentativa de um penta estadual inédito para o Pici, no ano que vem. O Caucaia sonha com o maior título da trajetória do clube, que além de inédito, quebraria uma hegemonia de 26 anos com Fortaleza e Ceará se alternando como campeões da Série A do Cearense.

Os dois clubes vão voltar ao Castelão menos de 48 horas após a primeira partida, já que o jogo deste domingo está marcado para iniciar às 18h30min. Esse curto espaço de tempo, inclusive, vai interferir diretamente na escolha dos técnicos para a montagem da escalação dos times.

Juan Pablo Vojvoda, comandante do Fortaleza, falou sobre o assunto. “Penso que no aspecto físico, necessitamos de jogadores frescos, com mais intensidade no jogo. Agora vamos planejar novamente, (fazer) avaliação amanhã (domingo, 23) e esperar até o último momento para escolher a melhor escalação para o jogo de domingo", disse. No jogo de ida, o argentino optou por um Tricolor bastante alternativo no início da partida, mas pela falta de gols, optou por lançar titulares no segundo tempo, porém, mesmo assim, não construiu uma vantagem.

Além do desgaste dos atletas, o Leão não pode utilizar o volante Zé Welison, que foi regularizado após o período estabelecido pelo regulamento do Estadual, e provavelmente não conta com Tinga, que entrou no período de transição, mas ainda não estava trabalhando com bola. Há também uma dúvida quanto a Matheus Jussa. Na última coletiva concedida, Vojvoda revelou que o volante não atuou na partida de ida por estar com um incômodo muscular, mas o atleta não estava no boletim médico divulgado pelo clube.

O treino de apronto do Fortaleza aconteceu às 18 horas de deste sábado, horário semelhante ao do jogo. Uma parte dos jogadores ficou na academia, enquanto os atletas com mais condições trabalharam em campo.

O Caucaia optou por um planejamento diferente. O sábado foi de descanso e os jogadores fizeram apenas regenerativo na academia. No domingo, o técnico Roberto Carlos receberá informações sobre a condição física de cada um para definir os que iniciam a partida.

A proposta da Raposa será novamente a de jogar na defesa e explorar os contra-ataques. O treinador entende, pela dinâmica do primeiro jogo, que é possível segurar o Fortaleza novamente e ser mais competente nos contragolpes, ou pelo menos levar a decisão para as penalidades, onde as chances são iguais.

Mais de 23 mil pessoas já confirmaram presença (via check-in ou compra de bilhetes) na arquibancada e a diretoria do Tricolor resolveu colocar meia-entrada para todos os setores desde a tarde de ontem. Assim como na primeira partida, o duelo de hoje contará com árbitro de vídeo.

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa (Hércules), Felipe, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Caucaia

4-3-3

Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Matheus Maranguape; Wilker, Guto (Jair), Santos; Goiaba, Vanderlan (Xandy), Iury Tanque. Téc: Roberto Carlos



Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 24/4/2022

Horário: 18h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar

VAR: Adriano Barros

Transmissão: TV Jangadeiro, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO (áudio)



