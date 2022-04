Em caso de novo empate, Fortaleza e Caucaia decidirão o título estadual nos pênaltis

Após 0 a 0 no primeiro confronto da decisão, Leão e Raposa voltam a se enfrentar no domingo, 24, às 18h30min, na Arena Castelão

Fortaleza e Caucaia se enfrentaram na noite desta sexta-feira, 22, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, mas nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes para tirar o zero do placar. Desta forma, em caso de novo empate no domingo, 24, a decisão pelo título estadual acontecerá através das cobranças de pênalti.

O troféu do certame vale muito para ambos os times. Ao Fortaleza, vencer a competição significa conquistar o tetracampeonato — que se tornaria o segundo da história do clube. Para o Caucaia, o feito seria inédito, já que nunca foi campeão da primeira divisão estadual.

Disputar a final do certame, entretanto, tem sido um desafio para os dois clubes. Enquanto o Caucaia ficou cerca de 40 dias sem entrar e campo e precisou pagar R$ 180 mil para manter o elenco — devido ao adiamento das datas inicias da decisão —, o Fortaleza enfrenta uma maratona de jogos e tem sentido o desgaste físico.

Sem muito tempo para descansar, Leão e Raposa voltam a se enfrentar no domingo, 24, às 18h30min, novamente na Arena Castelão.