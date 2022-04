"Cansaço não é desculpa", afirma Yago Pikachu após empate entre Fortaleza e Caucaia

Líder em participações diretas em gol do Fortaleza na temporada, o ala-direito Yago Pikachu concedeu entrevista após o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Caucaia, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense 2022. O jogador evitou culpar a sequência de jogos para justificar o resultado do time e afirma que o calendário apertado é consequência dos objetivos do clube na temporada.

“Cansaço não é desculpa porque a gente se quisesse chegar nas fases finais de todas as competições a gente iria passar por isso, e nosso planejamento foi isso desde o começo da pré-temporada. Queríamos chegar na final da Copa do Nordeste, queríamos chegar na final do Estadual, e essa é a consequência. É o preço que se paga de você estar jogando de três em três dias, mas não é desculpa”, afirmou.

Sobre o assunto Torcedor do River que jogou banana na torcida do Fortaleza é banido por seis meses

DM do Fortaleza: Tinga começa período de transição

Fortaleza e Caucaia empatam em 0 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ala-direito ainda afirmou que a equipe tentou sair com a vitória, mas parou na defesa do Caucaia.

“Acho que a gente realmente pecou no último passe, na pontaria, talvez. É difícil jogar contra uma equipe toda lá atrás, mas a gente já esperava que eles iriam jogar dessa forma. Não tem o que lamentar agora. Tentamos de todas as formas: chute de longa distância, bola parada, e não conseguimos. Agora é apenas descansar alguns jogadores e pensar no jogo de domingo que tenho certeza que domingo vai ser diferente e a gente sai daqui campeão”, disse.

Por fim, Yago Pikachu projetou o segundo jogo da decisão e garantiu que o Tricolor sairá da decisão com a taça.

“É analisar nossos erros que a gente cometeu aqui. Tem um ponto positivo porque a gente já sabe como eles jogam. Vão jogar todos lá atrás novamente, por uma bola parada, por um contra-ataque. E a gente tem que estar preparado e se desdobrar ali dentro de campo para tentar furar o bloqueio que eles vão ter, e eu tenho certeza que domingo a gente vai ser campeão”, concluiu.

O segundo jogo da final está marcado para este domingo, 24, às 18h30, na Arena Castelão. Em caso de um novo empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Tags