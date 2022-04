Fortaleza e Caucaia empatam em 0 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Em jogo sem gols, Fortaleza e Caucaia empataram no primeiro confronto da final do Campeonato Cearense na noite desta sexta-feira, 22, na Arena Castelão. Com o resultado, nenhuma das equipes terá vantagem para a segunda partida, que acontece no domingo, 24, às 18h30min, novamente no Gigante da Boa Vista. Em caso de novo empate, a decisão pelo título estadual será através das cobranças de pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo entre Fortaleza e Caucaia não foi de grandes emoções. O Tricolor do Pici, apesar do favoritismo, não conseguiu impor a sua superioridade técnica dentro de campo e pecou pelo excesso de pragmatismo. A Raposa Metropolitana, embora organizada dentro da proposta de jogo traçada pelo treinador Roberto Carlos, de explorar transições em velocidade, não encontrou espaços para levar perigo ao gol defendido por Max Walef.

De forma cadenciada e com pouca inspiração nos momentos de construção ofensiva, o Leão concentrou as suas tentativas de avanços em jogadas pelos extremos com Juninho Capixaba e Romarinho. A melhor chance da equipe comandada por Vojvoda na primeira etapa aconteceu aos 16 minutos, quando Robson infiltrou na linha de fundo e cruzou na medida para Renato Kayzer, que cabeceou com força em direção ao gol. O goleiro Célio, entretanto, fez uma linda defesa e evitou o tento.

Com muitas disputas pela posse da bola no setor central do campo e diversos erros de passes cometidos por ambos os times, o jogo tornou-se mais físico do que técnico. O Fortaleza até desenvolveu alguns lances interessantes no campo de ataque, mas as finalizações eram travadas pelos defensores do Caucaia ou então iam para fora.

A Raposa esbarrou nas mesmas dificuldades no último terço. Nas boas oportunidades que encontrou para executar contra-ataques, a equipe comandada por Roberto Carlos exitou nas conclusões e acabou dando espaço para a recomposição defensiva do Tricolor.

Na volta do intervalo, Vojvoda aguardou 14 minutos, mas o desempenho da equipe continuou abaixo das expectativas. O treinador, então, promoveu três mudanças conjuntas: Ronald, Matheus Vargas e Robson deram lugar para Lucas Lima, Crispim e Moisés.

Posteriormente, o argentino também tirou Renato Kayzer e Landázuri para colocar Silvio Romero e Pikachu, completando as cinco trocas possíveis e alterando taticamente a equipe ao desfazer a linha de três zagueiros.

As trocas surtiram efeito e o Fortaleza passou a ser mais incisivo no ataque em comparação ao primeiro tempo. Com maior intensidade nas ações em campo, o escrete vermelho-azul-e-branco conseguiu criar boas situações para abrir o placar, mas a ineficiências nas finalizações seguiram sendo um problema.

A melhora criativa do Fortaleza não foi o suficiente para mudar o placar do confronto. O Caucaia, já no final do jogo, encontrou boas situações em transição, mas também não foi efetivo para aproveitá-las. No fim, tudo igual e a decisão pelo título segue em aberto.



