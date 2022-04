Fortaleza anuncia que ingressos para decisão do Cearense terão valor de meia entrada

O Fortaleza anunciou, neste sábado, 23, que todos os ingressos para o jogo de volta da final do Campeonato Cearense, diante do Caucaia, passarão a ser vendidos pelo valor de meia entrada. A partida acontece neste domingo, 24, às 18h30min, na Arena Castelão.

O desconto é válido para todos os setores do estádio, exceto camarote, e visa o objetivo de lotar a Arena Castelão. Quem já comprou ingresso com valor de inteira, receberá um voucher de desconto para ser usado nas lojas do clube até o fim de maio.

"O objetivo é da gente lotar o Castelão amanhã nessa decisão importante em busca do tetracampeonato, e também como gratidão ao torcedor que tem chegado junto em diversos jogos seguidos, um sacrifício e esforço grande para estar acompanhando o nosso clube. E amanhã todo mundo que torce Fortaleza tem que estar presente junto com a gente, buscando esse campeonato que é muito importante", convocou o presidente Marcelo Paz, em vídeo divulgado nas redes sociais do Fortaleza.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas credenciadas do clube e na Bilheteria Virtual. Também haverá venda na bilheteria da Arena Castelão à partir das 15h30min do dia do jogo. Os valores estão entre R$ 20 e R$ 75, de acordo com o setor. Sócios do Fortaleza podem realizar seu check-in sem custos extras.

Na última parcial divulgada na manhã desde sábado, 23.651 torcedores já haviam confirmado presença, sendo 20.611 por meio de check-in, e 3.040 ingressos vendidos.

O jogo de ida terminou com um empate sem gols, e quem vencer na volta garante o título estadual. Um novo empate no confronto, por qualquer que seja o placar, leva o jogo para os pênaltis.

