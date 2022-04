DM do Fortaleza: Tinga começa período de transição

Único jogador a ser mencionado no boletim médico mais recente divulgado pelo Fortaleza, Tinga já está em fase de transição. O lateral-direito, que atua como zagueiro, esteve fora dos últimos dois jogos devido a uma contratura muscular na panturrilha direita.

No último treino, Tinga já trabalhou em campo, mas fez apenas atividades voltadas para a parte física. Não há prazo definido para o retorno do camisa 2 aos gramados, mas como ele não trabalhou com bola ainda e só haverá o sábado, 23, como dia de preparação para o Fortaleza encarar o segundo jogo da final do Estadual, que já será no domingo, é provável que o defensor seja desfalque novamente.

O restante do elenco do Leão, no entanto, está todo à disposição de Vojvoda. A única exceção é Zé Welison, mas porque o volante foi regularizado fora do prazo do regulamento do Campeonato Cearense.



