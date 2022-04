Goleiro do Caucaia, Célio elogia atuação do time contra o Fortaleza: "Foi uma grande partida"

Destaque da Raposa no primeiro jogo da final do Estadual contra o Fortaleza, o goleiro fez elogios à equipe após a partida: "Nosso grupo realmente está de parabéns"

Um dos destaques no empate entre Caucaia e Fortaleza no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o goleiro Célio concedeu entrevista após a partida e elogiou a atuação da Raposa diante do atual campeão do Estado.

“Para a gente foi uma grande partida. A gente veio de um tempo sem jogar, porque ninguém sabia quando seriam as datas dos jogos do campeonato. Mas o professor deu uma intensificada no trabalho, o nosso grupo realmente está de parabéns, quer realmente vencer”, afirmou o goleiro.

Único goleiro disponível entre os relacionados do Caucaia para a partida, Célio admitiu que fez cera em alguns momentos, em partida que considerou como a melhor atuação da carreira até então.

“Foi um trabalho intenso. O professor pediu para dar uma segurada, eu estava fazendo uma cerazinha ali, normal de jogo. Graças a Deus a gente fez uma bela partida”, concluiu.

A decisão está marcada para este domingo, 24, às 18h30 na Arena Castelão. Em caso de um novo empate, Caucaia e Fortaleza decidirão o título nos pênaltis.

