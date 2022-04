Empate na ida garante que Estadual terá campeão invicto pelo segundo ano consecutivo

Enquanto o Fortaleza busca um tetracampeonato e Vojvoda tentar seu terceiro título com o Tricolor de forma invicta, o Caucaia sonha com uma taça inédita

Com o empate sem gols entre Caucaia e Fortaleza na noite desta sexta-feira, 22, no Castelão, está garantido que o campeão cearense de 2022 conquistará o título de forma invicta. No caso do Tricolor, se vencer, será o segundo consecutivo desta forma.

O Caucaia, porém, tem uma invencibilidade bem maior, pois disputou a primeira fase do certame. A equipe comandada por Roberto Carlos tem nove vitórias e oito empates em 14 partidas disputadas. Enquanto o Leão fez cinco duelos no estadual até aqui, venceu quatro e empatou um.

No segundo jogo da final do Campeonato Cearense, domingo, 24, quem vencer se sagra campeão e se houver um novo empate, a decisão vai para as cobranças de pênaltis. Enquanto o Fortaleza busca um tetracampeonato e Vojvoda tentar seu terceiro título com o Tricolor de forma invicta, o Caucaia sonha com uma taça inédita e a quebra de hegemonia no Estadual, que teve Ceará e Fortaleza como campeões nas últimas 25 edições.

