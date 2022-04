Vojvoda evita comparar elencos de Fortaleza e Caucaia e despista favoritismo na final

O treinador concedeu entrevista coletiva após o empate sem gols entre Caucaia e Fortaleza no jogo de ida da final do Estadual

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na noite da última sexta-feira, 22, após o empate sem gols entre Fortaleza e Caucaia no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Questionado sobre a possibilidade de levar vantagem na recuperação física entre os jogos por ser um clube de maior investimento, o treinador argentino evitou comparar a qualidade dos elencos das duas equipes e despistou o favoritismo na decisão.

“Tenho que fazer uma avaliação somente do meu elenco. Meu elenco, é verdade, sentiu o cansaço, isso é uma realidade. E vamos recuperar os jogadores e vamos trabalhar amanhã somente para chegarmos bem na final. É verdade que o adversário também vai ter as mesmas condições que as nossas. Eu estou focado no meu time e eu conheço meu time. E eu não sei se o Caucaia, neste caso, como tem sido a semana de trabalho, como tem sido o seu planejamento”, disse.

Vojvoda ainda ressalta o discurso de que o calendário apertado não é desculpa e projeta recuperação para a partida decisiva.

Eu conheço o nosso planejamento, é um calendário muito apertado. As partidas muito perto uma das outras, mas não é desculpa. Já sabíamos que seria assim e temos que encontrar uma solução e preparar a nossa cabeça e nosso físico para a partida de domingo”, concluiu.

A decisão do Campeonato Cearense está marcada para este domingo, 24, às 18h30, na Arena Castelão.

