Fortaleza e Sport disputam ida da final da Copa do Nordeste na Arena de Pernambuco

Vencedor do primeiro duelo cria vantagem para partida decisiva do próximo domingo, no Castelão. Após dois anos, final do torneio regional volta a ser disputada com as torcidas presentes

Fortaleza e Sport-PE abrem a disputa da final da Copa do Nordeste na noite desta quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena de Pernambuco.

De um lado está o Leão do Pici, que quer fazer valer o favoritismo para conquistar pela segunda vez a principal competição da região Nordeste. Do outro, o Leão da Ilha, com o intuito de provar a força que possui mesmo não vivendo seu ápice, buscar um tetracampeonato, além de defender a hegemonia do Estado ao qual pertence na competição — Pernambuco tem quatro títulos do Nordestão e o Estado do Ceará apenas três.

Quem vencer os primeiros 90 minutos da decisão terá a vantagem de jogar pelo empate no segundo duelo. Caso não haja um vencedor nesta qinta, no entanto, no Castelão será tudo ou não para ambos.

O Tricolor chega à decisão invicto e dono do melhor ataque do torneio, com 22 gols. Passou sem muita dificuldade por Atlético-BA e Náutico nos duelos eliminatórios, mas teve dois prejuízos significativos para encarar o Sport.

O primeiro foi Lucas Crispim, lesionado na coxa esquerda desde as quartas de final do torneio, e na última partida perdeu Tinga, tanto pelo terceiro cartão amarelo quanto por lesão na coxa direita. Os dois são titulares absolutos e pilares do esquema de jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para o lugar o ala-esquerda, Juninho Capixaba, que chega à sua terceira final consecutiva de Copa do Nordeste, será o escolhido, enquanto para a vaga de zagueiro pela direita deverá ficar a cargo de Landázuri.

Por outro lado, o comandante tricolor volta a ter o volante Ronald como opção, após ele ter cumprido suspensão pela sequência de amarelos, assim como o atacante argentino Valentín Depietri, que não joga há 40 dias.

No Sport, Gilmar Dal Pozzo se diz preocupado com o desgaste físico de alguns atletas. Ewerthon, Sabino, William Oliveira e Dener precisam ser substituídos no jogo anterior, contra o CRB, por questões físicas. Como se trata de uma final, porém, poupar pode não ser a opção escolhida. De fora mesmo estão o meia Everton Felipe e o centroavante Rodrigão, ambos no departamento médico.

Após dois anos, a disputa pela Orelhuda, como é chamada a taça da Copa do Nordeste, volta a ter cara de finalíssima. Isso porque as torcidas estão de volta e a expectativa é de casa cheia tanto hoje, na Arena Pernambuco, quanto domingo, no Castelão.

Ficha Técnica

Sport-PE

4-3-3

Mailson; Ewerthon, Sabino, Thyere, Sander; W. Oliveira, Bruno Matias e Dener; Luciano Juba, Jaderson e Parraguez. Téc: Dal Pozzo

Fortaleza

3-5-2

Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, J. Capixaba; Robson (Moisés), Kayzer. Téc: Vojvoda

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE

Data: 31/3/2022

Horário: 21h35min

Árbitro: Antonio Dib Moraes-PI

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga-PI e Márcio Iglésias Silva-PI

VAR: Pablo Ramon Gonçalves-RN

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Nordeste FC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO Online (áudio)

