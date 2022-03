Fortaleza inicia preparação para final da Copa do Nordeste; saiba quem está fora e quem retorna

Com a tabela da final da Copa do Nordeste definida, o Fortaleza iniciou a preparação para o primeiro jogo da decisão, contra o Sport-PE, na tarde desta segunda-feira, 28, no Pici. O técnico Juan Pablo Vojvoda sabe que tem pelo menos um desfalque e um retorno confirmado, mas a depender da movimentação no departamento médico, pode ganhar ou não contar com mais peças.

Quem está totalmente descartado para o jogo na Arena Pernambuco, quinta-feira, 31, às 21h35min, é Tinga. Além de ter tomado o terceiro cartão amarelo, o defensor saiu lesionado da partida contra o Náutico, pela semifinal do torneio, e a contusão aparentou ser séria. Apesar do clube ainda não ter especificado o que o atleta sofreu, mas o problema é no músculo adutor da parte posterior da coxa direita.

Quem está de molho há quase 40 dias e pode voltar é o atacante argentino Valentín Depietri. O argentino está em transição há mais de uma semana e pode pintar entre os relacionados novamente na quinta-feira. O último jogo dele foi contra o Bahia, na fase de grupos do torneio, quando, inclusive, marcou um gol.

No departamento médico também está o ala-esquerda Lucas Crispim, se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. É pouco provável que o jogador se recupere até o primeiro jogo da final, até mesmo pelo período de transição, que ainda não foi iniciado, mas não se pode descartar ainda. Quanto à Fernando Miguel, que cumpre pós-operatório da artroscopia no joelho esquerdo, não será opção.

A boa notícia é o retorno do volante Ronald, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo passado, e está com sequência de amarelos zerada.

A delegação tricolor embarca para Recife somente na quarta-feira, 30, portanto, Vojvoda ainda comandará dois treinos no Centro de Excelência Alcides Santos antes de definir o time que inicia a primeira partida da final da Copa do Nordeste.

