Finalistas da Copa do Nordeste acertam mesmo valor de ingresso para visitantes

Torcida do Fortaleza que for à Arena de Pernambuco, na quinta-feira pagará o mesmo que os torcedores do Náutico vão pagar no Castelão, domingo. Veja informações sobre a venda para visitantes no duelo em Pernambuco

Fortaleza e Sport-PE selaram acordo para praticar o mesmo preço de ingresso para a torcida visitante nos dois jogos da final da Copa do Nordeste. No Castelão ou na Arena de Pernambuco, os torcedores do clube adversário vão pagar R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia.

Para o duelo de ida, quinta-feira, 31, em Pernambuco, os ingressos para a torcida do Fortaleza vão estar à venda apenas no dia do jogo, nas bilheterias do estádio, a partir das 13 horas. A carga correspondente ao visitante é de 10%, portanto, como a carga total é de 42 mil bilhetes, cerca de 4200 ingressos estão reservados para visitantes.

Mais de 28 mil torcedores já confirmaram presença na Arena de Pernambuco, segundo a última parcial divulgada pelo Sport. O jogo está marcado para às 21h35min.

Para o jogo de volta, domingo, às 18h30min, o Fortaleza já abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos e mais de 25 mil tricolores já garantiram lugar na arquibancada do Castelão.



