Fortaleza: saiba quais atletas do elenco campeão do Nordeste em 2019 podem conquistar o bi

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2022 acontece nesta quinta-feira, 31, às 21h35min, diante do Sport-PE, na Arena Pernambuco

Após quase três anos da conquista da Copa do Nordeste de 2019, o Fortaleza terá a chance, nos próximos quatro dias, de repetir o feito e tornar-se bicampeão regional. No atual elenco, há cinco jogadores remanescentes do primeiro título da competição que podem alcançar o bi com o Tricolor do Pici: os goleiros Marcelo Boeck e Max Walef, o zagueiro Tinga, o volante Felipe, e o atacante Romarinho.

Além do quinteto, o ala-esquerdo Juninho Capixaba também pode carimbar as duas taças da competição em seu currículo, mas por equipes diferentes. Na última temporada, o atual atleta do Leão — que chega a sua terceira final consecutiva no certame — foi campeão do Nordeste defendendo as cores do Bahia.

O primeiro encontro entre Fortaleza e Sport-PE na decisão da Copa do Nordeste acontece nesta quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O jogo da volta será na Arena Castelão, no domingo, 3 de abril, às 18h30min, com mais de 44 mil lugares já reservados por torcedores do Leão do Pici para o confronto.