Finalista pela terceira vez do Nordestão, Juninho Capixaba quer o bicampeonato com o Fortaleza

Acostumado a disputar decisões da Copa do Nordeste, Juninho Capixaba fará, com o Fortaleza, a sua terceira final consecutiva no certame regional. Em 2020 e 2021, o atleta atuou pelo Bahia, conquistando o vice-campeonato e o título, respectivamente, ambos contra o Ceará. Nesta temporada, agora vestindo o manto do Tricolor do Pici, o adversário será o Sport-PE, cujo jogo de ida acontece nesta quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Invicto em 2021 — o único entre todos os times que irão disputar a Série A do Brasileirão —, o Fortaleza chega para o confronto diante do clube pernambucano sob grandes expectativas, principalmente pela possibilidade da conquista do bicampeonato, já que a última vez que o Tricolor ergueu a taça regional foi em 2019.

“Fico muito satisfeito em chegar à minha terceira final consecutiva. Estamos todos trabalhando forte para que possamos realizar duas grandes partidas contra o Sport. As duas equipes chegam com mérito à decisão, pois trabalharam muito para isso. Buscamos e que possamos repetir nosso melhor desempenho para sair com uma vantagem desse primeiro confronto e tenho um desejo ainda maior de erguer o bicampeonato da competição para o Fortaleza”, ressaltou Juninho Capixaba.

Contratado para atuar como ala-esquerdo no esquema tático do treinador Vojvoda, Juninho Capixaba entrou em campo 10 vezes em 2021, oito pelo Nordestão e duas pelo Campeonato Cearense, totalizando uma assistência. Em virtude da ausência de Lucas Crispim — em tratamento de lesão — no confronto de ida, a tendência é de que o comandante argentino utilize o atleta de 24 anos entre os titulares.