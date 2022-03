Fortaleza goleia Atlético-BA por 5 a 1 e garante vaga na semifinal do Nordestão

Tricolor do Pici levou susto logo no primeiro minuto de jogo e saiu atrás no placar, mas conseguiu virada no segundo tempo e agora aguarda o vencedor de Botafogo-PB e Náutico para saber qual será o seu rival na próxima fase da competição

Em busca do bicampeonato da Copa do Nordeste, o Fortaleza voltou a campo na noite desta terça-feira, 22, na Arena Castelão, para enfrentar o Atlético-BA. Em jogo válido pelas quartas de final do Nordestão, o Leão do Pici levou um susto logo no início da partida e saiu atrás no placar, mas contou com gols de Renato Kayzer (2x), Moisés, Romero e Hércules para virar a partida e venceu a equipe de Alagoinhas por 5 a 1.

Com o resultado, a equipe Tricolor garante vaga nas semifinais do certame regional pelo quarto ano consecutivo e agora aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo-PB e Náutico-PE para saber qual será o seu rival na disputa por uma vaga na final da competição.

Se o torcedor leonino esperava uma partida com domínio do Fortaleza do início ao fim, foi surpreendido logo no início do confronto. A equipe de Alagoinhas mostrou coragem e, na primeira posse de bola, já levou perigo à meta tricolor. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Thiaguinho. O camisa 21 cruzou para Cesinha bater de primeira e contar com um desvio em Marcelo Benevenuto para vencer o goleiro Max Walef e abrir o placar para os visitantes na Arena Castelão.

O gol logo no início da partida deixou o duelo bastante movimentado. Atrás no placar, o Fortaleza teve a chance do empate aos cinco minutos da primeira etapa. Em chute de fora da área, Yago Pikachu obrigou o goleiro Fábio fazer boa defesa. Aos 13, Robson teve ótima chance na marca do pênalti, mas finalizou para fora.

Quatro minutos depois, novo susto para os donos da casa. Nova cobrança de escanteio, a defesa tricolor não conseguiu afastar, Jerry finalizou e Pikachu salvou em cima da linha. Na sequência, Max Walef precisou fazer ótima defesa para evitar o segundo gol do Atlético.

Aos 29 minutos saiu o gol que acalmou a torcida tricolor. Após cruzamento de Lucas Lima, Pikachu escorou de cabeça e Renato Kayzer finalizou de primeira para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza e empatar o jogo no Gigante da Boa Vista.

A virada tricolor poderia ter acontecido aos 41 minutos. Robson finalizou de fora da área, Fábio deu rebote, Moisés chutou na trave, a bola voltou mais uma vez para o Leão, desta vez para Lucas Lima, que bateu rasteiro e goleiro atleticano defendeu firme. A última chance do primeiro tempo foi dos visitantes. Dionísio cobrou falta da entrada da área e Max Walef precisou fez ótima defesa para evitar o segundo gol do Atlético.

Na volta do intervalo, o Fortaleza precisou se apenas sete minutos marcar o segundo gol. Tinga cruzou a bola na área, o goleiro Fábio tentou afastar de soco, mas a bola sobrou para Moisés finalizar com o gol vazio para virar o placar. Seis minutos depois, saiu o gol que deu tranquilidade a torcida leonina. Tinga venceu disputa com a defesa atleticana e cruzou na medida para Renato Kayzer marcar o segundo dele na partida, o terceiro do Leão na partida.

Com a vantagem de dois gols no placar, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda passou a controlar a partida e diminuiu o ritmo de jogo. Apesar disso, foram do Fortaleza as principais chances de gols até o final do confronto. Pikachu e Romero tiveram boas chances para ampliar o marcador, mas desperdiçaram.

Aos 35 minutos, o centroavante argentino teve nova oportunidade e não desperdiçou. Tinga carregou a bola do campo de defesa até a intermediária, tabelou com Romarinho, invadiu a área e cruzou na medida para Romero completar e marcar um golaço.

Nos minutos finais, o Fortaleza empilhou grandes chances desperdiçadas e poderia ter construído um placar ainda maior, em finalizações de Pikachu e Romarinho. Nos acréscimos, Hércules aproveitou rebote do chute de Romarinho e marcou o quinto gol tricolor, que garantiu mais uma vitória diante do seu torcedor.

