Crias da casa, Max Walef e Maílson podem ser decisivos na final da Copa do Nordeste

Fortaleza e Sport chegam a final da Copa do Nordeste com a terceira melhor defesa da competição, ambos com sete gols sofridos em 10 jogos disputados. E essa marca muito se deve aos goleiros Max Walef e Maílson, que graças as atuações seguras ajudaram as equipes a garantirem pontos e resultados e que podem fazer a diferença na decisão. O primeiro jogo da final será nesta quinta, 31, às 21h35, na Arena de Pernambuco.

Tanto Max Walef quanto Maílson são crias das categorias de base do Fortaleza e Sport, respectivamente. Com 28 anos, o arqueiro do Tricolor viveu o apogeu de dois goleiros que se tornaram ídolos no clube, Marcelo Boeck e Felipe Alves, e esperou pacientemente por uma oportunidade de assumir a equipe titular, que chegou em 2022.

Sobre o assunto Finalistas da Copa do Nordeste acertam mesmo valor de ingresso para visitantes

Finalista pela terceira vez do Nordestão, Juninho Capixaba quer o bicampeonato com o Fortaleza

Fortaleza abre negociação com zagueiro Titi para renovar contrato

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com nove jogos no ano, Max Walef já superou o número de atuações em todas as temporadas anteriores da carreira. O atleta assumiu o posto após atuações inconstantes de Fernando Miguel, que chegou ao Pici com o status de titular, e posteriormente sofreu uma lesão que o afastou dos gramados.

Neste período, o goleiro sofreu apenas quatro gols e colecionou boas atuações, conquistando rapidamente não só a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, mas também da torcida.

Embora mais novo que o colega de posição tricolor, com 25 anos de idade, Maílson ganhou a primeira grande sequência da carreira na temporada passada, e desde então não voltou mais para o banco de reservas. Antes disso, o atleta também viveu a sombra de Magrão, um dos maiores ídolos da história do Leão da Ilha e que se aposentou em 2019.

Apesar da campanha no Brasileirão que culminou no rebaixamento do Sport para a segunda divisão, Maílson foi um dos grandes destaques da equipe no campeonato. Em 37 rodadas que entrou em campo, ele foi o goleiro que efetuou mais defesas no campeonato, com 129, 26 a mais que Cássio, do Corinthians, segundo colocado e com o mesmo número de partidas, de acordo com os dados do FootStats.

Nesta edição de Copa do Nordeste, Maílson já provou que pode ser decisivo. O goleiro foi o herói da classificação do Rubro-Negro nas quartas de final do torneio, quando defendeu três dos quatro pênaltis cobrados pelo CSA e garantiu o time na semifinal.

Em uma final que pode ser decidida por detalhes, a estrela Max Walef e Maílson serão fundamentais para a conquista do objetivo máximo: o título.

Tags