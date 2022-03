Castelão tem 44 mil lugares reservados para jogo de volta da final da Copa do Nordeste

Se as finais da Copa do Nordeste no ano passado foram realizadas sem público, na edição 2022 os estádios lotados vão marcar os dois jogos da decisão.

Enquanto a expectativa para o jogo de ida, na Arena de Pernambuco, para esta quinta-feira, 31, é de mais de 40 mil pessoas, para domingo, 3, no Castelão, mais de 44 mil pessoas já reservaram lugares.

A parcial foi divulgada pelo Fortaleza. A quatro dias do duelo de volta, a torcida tricolor já adquiriu 19.652 ingressos e 25.130 check-ins foram realizados, totalizando um público antecipado de 44.782.

A carga máxima para a partida no Castelão é de 63 mil ingressos e cerca de 2 mil bilhetes estão reservados para a torcida visitante.



