Com carga extra de ingressos, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste deverá ter casa cheia

A Arena de Pernambuco vai ter casa cheia para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, entre Fortaleza e Sport-PE, nesta quinta-feira, 31. Até o momento, 38 mil ingressos já foram adquiridos pela torcida rubro-negra, o que gerou a confecção de uma carga extra de bilhetes.

Serão disponibilizados mais 2 mil ingressos apenas para sócios e proprietários do Sport, direcionados ao setores Oeste Superior e Oeste Inferior do estádio. Para a torcida do Fortaleza, foram reservados 1,5 mil bilhetes, que serão vendidos a partir das 13 horas de quinta-feira, 1, dia do jogo, na bilheteria da Arena de Pernambuco.

Os dois finalistas acertaram que os preços dos ingressos para visitantes nos dois jogos serão os mesmos, com o ingresso de inteira custando R$ 50.

Com Rede Nordeste, via Jornal do Commercio



