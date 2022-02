Fortaleza investe quase R$ 18 milhões em contratações para temporada 2022

O Tricolor do Pici totalizou de R$ 17,6 milhões em compras de direitos econômicos de atletas na montagem do elenco este ano, garantindo vínculos definitivos e transformando-os em ativos do clube

A compra do atacante Renato Kayzer por cerca de R$ 6 milhões reforça mudança de postura do Fortaleza em relação ao mercado da bola. O clube investiu R$ 17,6 milhões na montagem do elenco para 2022.

Se antes a tendência era buscar jogadores com baixos custos, sem contrato ou por empréstimo, agora o Leão passou a priorizar a compra de direitos econômicos. Com Kayzer, por exemplo, o Tricolor adquiriu uma fatia de 60% dos direitos dele. O clube irá desembolsar R$ 4 milhões neste ano e o restante do valor será pago em 2023.

Principal contratação do Fortaleza para a temporada 2022, Silvio Romero veio por empréstimo até o fim do ano, mas para conseguir a liberação do atleta, o Tricolor do Pici desembolsou 150 mil dólares (cerca de R$ 820 mil) para pagar o Independiente-ARG. No acordo entre as diretorias, há uma cláusula de opção de compra com o valor fixado de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Kayzer faz primeiro treino pelo Fortaleza e já está regularizado

Sem espaço no Fortaleza, Juan Quintero vai defender o Vasco em 2022

Outra aquisição milionária do Leão foi o zagueiro Marcelo Benevenuto. Na negociação com o Botafogo-RJ, o Tricolor do Pici investiu cerca de R$ 4,5 milhões para adquirir 55% dos direitos do atleta. O jogador de 25 anos foi contratado de forma definitiva até 31 de dezembro de 2026.

Reforço para o ataque tricolor, o atacante Moisés chegou ao Pici após negociação com a Ponte Preta-SP. O Leão passou a ser dono de 90% do jogador, de 25 anos. A Macaca segue com 10% para uma futura venda. O investimento total do clube cearense é de cerca de R$ 3,04 milhões.

O Tricolor do Pici também exerceu a opção de compra do volante Matheus Jussa ao fim do contrato de empréstimo junto ao Oeste-SP. Agora o Leão possui 50% dos direitos econômicos do jogador e pagou R$ 1 milhão por isso. O meio-campista possui vínculo com o Fortaleza o final de 2024.

Nos casos do o zagueiro Brayan Ceballos e do lateral-direito Anthony Landázuri, o montante desembolsado foi de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 1,2 milhões com o colombiano e R$ 1,1 com o equatoriano. Os dois jogadores chegaram livres ao Tricolor do Pici.

Ceballos estava em fim de contrato com Desportes Quindío-COL, enquanto Landázuri encerrou vínculo com o Independiente Del Valle-EQU. Com isso, os custos com os dois jogadores são referentes à compensação por treinamento para o colombiano, além de luvas e comissões para ambos.

Essas movimentações no mercado confirmam nova postura do Tricolor do Pici que passou a priorizar a compra de direitos econômicos de atletas com potencial de valorização financeira e retorno técnico. O Fortaleza deverá ter, em 2022, um orçamento recorde para o clube, previsto em R$ 141,09 milhões.





Tags