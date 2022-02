Sem espaço no Fortaleza, Juan Quintero vai defender o Vasco em 2022

O destino do zagueiro colombiano Juan Quintero será mesmo o Vasco da Gama. O Esportes O POVO apurou que o atleta vai ser emprestado pelo Fortaleza ao Cruz-Maltino até o fim de 2022, com o time carioca arcando com todo o salário do jogador.

O Tricolor não vai renovar contrato com ele para fazer o empréstimo e isso significa que no meio do ano, quando faltarem seis meses para o término do vínculo com o Leão, Quintero poderá assinar pré-contrato com qualquer time como agente livre.

O defensor já é esperado no Vasco para sábado, 12, e deve deixar a Colômbia, onde treina por conta própria, rumo ao Brasil na sexta-feira, 11.

Outro que deve também ser emprestado ao Gigante da Colina é Luiz Henrique. O meia também não faz parte dos planos do Leão para 2022, mas tem um contrato maior, até o fim de 2023. O empréstimo deve ser simples.



