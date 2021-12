Fortaleza oficializa compra do volante Matheus Jussa até o fim de 2024

Tricolor do Pici adquiriu 50% dos direitos econômicos do meio-campista por R$ 1 milhão; cedido ao Leão por empréstimo pelo Oeste-SP, o jogador marcou dois gols em 45 jogos disputados nesta temporada

Em anúncio feito na tarde desta quarta-feira, 22, o Fortaleza oficializou a contratação do volante Matheus Jussa até o fim de 2024. O Tricolor do Pici exerceu a opção de compra do meio-campista ao fim contrato de empréstimo junto ao Oeste-SP e adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por R$ 1 milhão.

Segundo apurou o Esportes O POVO, o Leão já pagou R$ 150 mil pelo empréstimo de Jussa até o fim deste ano, restando o pagamento de R$ 850 mil pela compra do jogador em definitivo.

Jussa tem 25 anos e chegou ao time leonino no início deste ano. Atuando como volante ou improvisado como zagueiro, foi um dos destaques na temporada histórica vivida pelo clube. O atleta atuou com a camisa tricolor em 45 oportunidades e marcou dois gols.

Além da permanência de Matheus Jussa para a próxima temporada, o Fortaleza já anunciou quatro reforços para 2022: o lateral-direito Anthony Landázuri, os zagueiros Brayan Ceballos e Wagner Leonardo, e o goleiro Fernando Miguel.

